Свій перший дзвінок Корецький, як премʼєр, провів із МВФ

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький здійснив свій перший міжнародний дзвінок. У МВФ.

Про це Корецький написав у соцмережі X.

"Я провів свою першу міжнародну телефонну розмову з першим заступником директора-розпорядника Деном Кацем.

Ми обговорили підготовку до засідання Виконавчої ради МВФ щодо першого огляду програми "Розширеного кредитного механізму" (EFF) для України, яке, як підтвердив Фонд, відбудеться 20 липня", – написав пермʼєр.

Схвалення першого огляду Виконавчою радою МВФ має забезпечити Україні наступний транш міжнародної допомоги у розмірі 690 млн доларів США.

За повідомлення Корецького, під час розмови також домовилися координувати подальші кроки щодо забезпечення фінансування державного бюджету України на 2027 рік.

Нгадааємо:

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового уряду, який очолюватиме прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Детальніше про Корецького читайте у матеріалі ЕП.