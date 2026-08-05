Україна отримає від ЄС 1,4 мільярда євро з доходів від заморожених російських активів

Європейський Союз спрямує Україні 1,4 млрд євро за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Він наголосив, що кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави.

"Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити", – зазначив Корецький.

Нагадаємо:

Україна отримала 3,47 мільярда євро від Європейського Союза в межах Ukraine Support Loan – черговий транш з передбачених для 45 мільярдів євро підтримки.