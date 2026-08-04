"Економічно недосяжні": уряд знизив мінімальні експортні ціни для аграріїв

Кабінет міністрів запровадив перший екстрений пакет підтримки аграріїв у зв'язку з російськими атаками в Чорному морі, зокрема знизив мінімальні експортні ціни.

Відповідне рішення уряд ухвалив у понеділок ввечері.

Зниження цін має запобігти зупинці експорту зернових та олійних культур та зробити українську продукцію більш конкурентоспроможною на світових ринках.

"Мінімальні ціни, встановлені раніше, стали економічно недосяжними для укладання контрактів через здорожчання логістики та падіння внутрішніх закупівельних цін.

Це рішення допоможе розблокувати виробникам можливість продавати й експортувати свою продукцію", — підкреслив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Він також доручив невідкладно підготувати план розвитку переробки української агропродукції, щоб більше продукції вироблялося й перероблялося саме в Україні.

Читайте також Зерно проситься на берег: через обстріли морських портів експортери змінюють логістику

Нагадаємо:

Інтенсивність російських ударів по українській портовій інфраструктурі продовжує зростати: у липні зафіксовано 67 атак на порти, 35 атак на судна в акваторіях портів та 22 атаки на ті, які рухалися Українським морським коридором.

Раніше повідомлялося, що від 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.