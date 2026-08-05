Уряд організує зустрічі з бізнесом для безперервної роботи логістичних і торгових компаній

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький після чергового ворожого обстрілу в ніч на середу повідомив, що уряд організує зустрічі з бізнесом для забезпечення безперервної роботи логістичних і торгових компаній.

Про це глава уряду повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Росія збільшує та поширює свій терор на бізнес, який обслуговує мільйони людей. Під ударом опинилися українські підприємства, виробництва, торговельні та логістичні комплекси. Жодної військової мети в цих атаках немає – це тероризм!" – написав Корецький.

Він зазначив, що уряд терміново організує зустрічі з представниками бізнесу та опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор. Прем'єр повідомив, що Міністерство економіки вже отримало відповідні доручення.

Нагадаємо:

У ніч на 5 серпня росіяни масово атакували український бізнес. Зокрема внаслідок масованої російської атаки був знищений сортувальний центр "Нової пошти" в Києві.

У Броварах внаслідок удару трьома балістичними ракетами знищено розподільчий складський комплекс Rozetka.