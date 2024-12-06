Новини 6 грудня: ріст тарифів "Київстар", відключень світла в суботу буде менше

Про "Київстар". Найбільший мобільний оператор "Київстар" у середньому на 25% підвищує плату за послуги.

Про відключення світла. В Україні 7 грудня час застосування і обсяг обмежень електроенергії буде меншим у порівнянні з 6 грудня.

Про принцип "воюй або працюй". Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що необхідність середнього рівня заробітної плати на рівні 2,5 мінімальної (20 тис грн) для бронювання від мобілізації є реалізацією принципу "воюй або працюй".

Про Білгород-Дністровський порт. Компанія "Топ-Оффер", яка виграла аукціон з приватизації Білгород-Дністровського морського торговельного порту в Одеській області, сплатила за нього 108 млн грн. Водночас, угоду про приватизацію додатково перевіряють та можуть скасувати.

Про браковані міни. Із останніх партій загальною кількістю 54 тисяч мін замінять близько 24 тисяч, які виявилися бракованими. Це зробить завод-виробник.

Про державні витрати. Видатки державного бюджету за 11 місяців 2024 року становили 3775 млрд грн, що більше, ніж було передбачено на цей рік.

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Рік, щоб вижити: чому Nissan опинився за крок від банкрутства

У 2010 році Nissan із своїм компактним хетчбеком Leaf став одним із піонерів епохи електрокарів. Майже 15 років потому бренд пасе на цьому ринку задніх і взагалі опинився за крок від краху. Як так сталося?