У суботу відключень електроенергії буде менше

В Україні 7 грудня час застосування і обсяг обмежень електроенергії буде меншим у порівнянні з 6 грудня.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зокрема, для побутових споживачів з 09:00 до 20:00 діятиме одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуть з 08:00 до 21:00.

В компанії нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області . Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень. Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла