У суботу відключень електроенергії буде менше
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В Україні 7 грудня час застосування і обсяг обмежень електроенергії буде меншим у порівнянні з 6 грудня.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Зокрема, для побутових споживачів з 09:00 до 20:00 діятиме одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуть з 08:00 до 21:00.
В компанії нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп).Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.
Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло