Завод-виробник замінить браковані міни, відкрито кримінальні справи – Сметанін

Не всі поставлені в рамках замовлення з одним заводом міни злітали і досягали своїх цілей

Із останніх партій загальною кількістю 54 тисяч мін замінять близько 24 тисяч, які виявилися бракованими. Це зробить завод-виробник.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Він розповів, що у Верховній Раді 6 грудня обговорили ситуацію щодо бракованих 120-мм мін.

Мова йде про міни, на які раніше скаржилися військові через їхню погану якість.

За його словами, наразі військові зафіксували 417 випадків нештатного спрацювання 120-мм мін.

"Заміна мін буде здійснена безкоштовно для військових – за рахунок заводу-виробника. Станом на зараз, відкрито 2 кримінальних провадження, тривають слідчі дії та внутрішні перевірки", - повідомив Сметанін.

Він також додав, що на всіх виробництвах посилено контроль за якістю: як ввезеної продукції, так і виготовленої.

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Нагадаємо:

Після серії скарг і публікацій у ЗМІ Міноборони організувало нараду, відкликало партію зі 100 000 мін та ініціювало перевірку заводу-виробника. Перед цим військовослужбовці скаржилися на міни, які або не вилітають з міномета, або не вибухають.