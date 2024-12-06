Покупцем Білгород-Дністровського порту виявився екснардеп Продивус: угоду можуть скасувати

Компанія "Топ-Оффер", яка виграла аукціон з приватизації Білгород-Дністровського морського торговельного порту в Одеській області, сплатила за нього 108 млн грн. Водночас, угоду про приватизацію додатково перевіряють та можуть скасувати.

Про це пишуть видання LIGA.net та Форбс Україна.

На момент аукціону власником Топ-Оффер був вказаний Євген Богуславський, але в кінці листопада у компанії змінився бенефіціарний власник. Ним став колишній депутат Верховної Ради від Партії регіонів, колишній президент Федерації боксу України Володимир Продивус.

Гроші були внесені в останній відведений день – 5 грудня. «Кошти внесли в останню мить», – повідомив прессекретар ФДМУ Максим Равчак.

Крайній термін для підписання договору приватизації – 12 грудня. Поки що фонд проводить перевірку суб'єкта приватизації та походження грошей.

Нагадаємо:

Фонд державного майна України 8 листопада провів аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу "Білгород-Дністровський морський торговельний порт".

У торгах взяв участь один учасник -ТОВ "Топ-Оффер", яке запропонувало за лот 90 млн грн. А з урахування ПДВ підприємство повинно сплатити 108 млн грн. Стартовою була ціна у 89 млн грн.