Витрати України вже перевищили річний план

Видатки державного бюджету за 11 місяців 2024 року становили 3775 млрд грн, що більше, ніж було передбачено на цей рік.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, пише Forbes.

Законом про державний бюджет на 2024 рік (з урахуванням внесених восени змін) передбачено річний обсяг видатків в обсязі 3737 млрд грн.

Доходи держбюджету за 11 місяців становили 2650 млрд грн, що також значно перевищує річний план (1911,5 млрд грн).

Одна з ключових причин перевиконання доходів: зарахування частини міжнародної допомоги в якості грантів. За підсумками 11 місяців обсяг таких надходжень перевищив 300 млрд грн.

Дефіцит державного бюджету за підсумками 11 місяців склав 1,1 трлн грн (річний ліміт 1,85 трлн грн).