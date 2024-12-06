"Київстар" підвищує тарифи

Найбільший мобільний оператор "Київстар" у середньому на 25% підвищує плату за послуги.

Про це повідомили у пресслужбі "Київстару" у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна".

"Компанія переглянула умови частини тарифних планів для абонентів контракту, а до кінця року перегляне ще частину тарифів передплати. У середньому ціна зміниться на 25% до вартості тарифу", - повідомили в пресслужбі "Київстару".

Абоненти отримають більше переваг і послуг у тарифі: додаткові хвилини для дзвінків на інші мережі, додаткові гігабайти мобільного інтернету, а також можливість під'єднувати додаткові безлімітні сервіси, наголосили в пресслужбі.

Тарифи на деякі пакети послуг вже змінилися. При цьому закрито низку інших тарифних планів.

Востаннє перед нинішнім підвищенням "Київстар" підвищував тарифи для частини абонентів у квітні-травні 2024 року. Утім, деякі тарифні плани не змінювалися понад рік, а для низки інших змін не було з початку повномасштабного вторгнення РФ, уточнили в компанії.

У пресслужбі пояснили, що на рішення про зміну вартості послуг вплинуло зростання обсягів споживання, економічна ситуація й витрати на забезпечення мережі альтернативними джерелами електроенергії.

Нагадаємо:

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав розпорядження, відповідно до якого оператори мобільного зв'язку мають забезпечити доступність послуг мобільного зв'язку протягом 10 годин відсутності електропостачання.

"Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell випустили спільну заяву, в якій поінформували своїх користувачів про те, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв'язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень вкрай складно.

Шевченківський районний суд Києва зняв арешт з 47% корпоративних прав компанії "Київстар", яка входить до складу міжнародної групи Veon.