Новости 6 декабря: рост тарифов "Киевстар", отключений света в субботу будет меньше

О "Киевстар". Крупнейший мобильный оператор "Киевстар" в среднем на 25% повышает плату за услуги.

Отключениях света. В Украине 7 декабря время применения и объем ограничений электроэнергии будет меньше по сравнению с 6 декабря.

О принципе "воюй или работай". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что необходимость среднего уровня заработной платы на уровне 2,5 минимальной (20 тыс грн) для бронирования от мобилизации является реализацией принципа "воюй или работай".

О Белгород-Днестровском порту. Компания "Топ-Оффер", которая выиграла аукцион по приватизации Белгород-Днестровского морского торгового порта в Одесской области, уплатила за него 108 млн грн. В то же время, соглашение о приватизации дополнительно проверяют и могут отменить.

О бракованных минах. Из последних партий общим количеством 54 тысяч мин заменят около 24 тысяч, которые оказались бракованными. Это сделает завод-изготовитель.

О государственных расходах. Расходы государственного бюджета за 11 месяцев 2024 года составили 3775 млрд грн, что больше, чем было предусмотрено на этот год.

Эксклюзивы ЭП:

Год, чтобы выжить: почему Nissan оказался в шаге от банкротства

В 2010 году Nissan со своим компактным хэтчбеком Leaf стал одним из пионеров эпохи электрокаров. Почти 15 лет спустя бренд отстает на этом рынке и вообще оказался в шаге от краха. Как так произошло?