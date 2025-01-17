Новини 17 січня: новий рівень атак на енергетику, арешт яхти Сенниченка

Про російський газ в ЄС: У 2025 році Європа купує російський газ у безпрецедентних обсягах, витрачаючи мільярди доларів, які Кремль використовує для фінансування своєї війни в Україні, всього через кілька тижнів після закінчення транзитної угоди, що породила надії на те, що ЄС може позбутися залежності від Москви.

Про арешт яхти: Правоохоронці Італії у сприянні детективів НАБУ, прокурорів САП та представників поліції Франції, виявили й наклали арешт на яхту одного з керівників злочинної організації у справі ексголови Фонду держмайна України Дмитра Сенниченка.

Про тариф на електроенергію: Кабінет міністрів пом'якшив тариф на електроенергію для українців, які користуються електроопаленням.

Про атаки на енергетику: Росія цієї зими перейшла на абсолютно новий рівень атак енергосистеми й використовує для цього все наявне озброєння, що несе набагато більші пошкодження та ускладнює відновлення об’єктів.

Про інвестиції в дрони: 16 січня стало відомо, що Сполучені Штати виділили $1,5 мільярда для розвитку дронової індустрії в Україні, оскільки адміністрація Байдена розсекретила останню частину документів про надану Україні військову допомогу.

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