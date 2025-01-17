США таємно інвестували 1,5 мільярда доларів у виробництво дронів в Україні

16 січня стало відомо, що Сполучені Штати виділили $1,5 мільярда для розвитку дронової індустрії в Україні, оскільки адміністрація Байдена розсекретила останню частину документів про надану Україні військову допомогу.

Про це пише The New York Times.

Окрім цього, $800 мільйонів було спрямовано на закупівлю необхідних компонентів та підтримку місцевих виробників. Американські розвідники також долучилися до будівництва української дронової програми.

Директор ЦРУ Вільям Бернс уточнив, що допомога включала не лише обмін розвідданими, а й впровадження технологій, ефективність яких підтвердилася на полі бою.

Завдяки цій підтримці Україна налагодила виробництво дронів нового покоління. Згодом масштаби виробництва вдалося суттєво розширити, про що повідомили американські чиновники.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що це справило "реальний стратегічний вплив" на перебіг війни.

Ефективність українських дронів підтвердили на полі бою. Морські дрони знищили чверть російського Чорноморського флоту, а застосування дронів на суші уповільнило наступальні дії Росії на сході України.

За словами Саллівана, досвід України допоміг США отримати важливі уроки, які вони інтегрують у власну оборонну промисловість.

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На них не діє РЕБ. Як Україна розгортає виробництво дронів "на оптоволокні"

Нагадаємо:

Ключовий компонент для виробництва дронів на оптоволокні подешевшав у кілька разів і став більш доступним для оборонних компаній.