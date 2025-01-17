Новости 17 января: новый уровень атак на энергетику, арест яхты Сенниченко

О российском газе в ЕС: В 2025 году Европа покупает российский газ в беспрецедентных объемах, тратя миллиарды долларов, которые Кремль использует для финансирования своей войны в Украине, всего через несколько недель после окончания транзитного соглашения, породившего надежды на то, что ЕС может избавиться от зависимости от Москвы.

О аресте яхты: Правоохранители Италии при содействии детективов НАБУ, прокуроров САП и представителей полиции Франции, обнаружили и наложили арест на яхту одного из руководителей преступной организации по делу экс-главы Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко.

О тарифе на электроэнергию: Кабинет министров смягчил тариф на электроэнергию для украинцев, которые пользуются электроотоплением.

О атаках на энергетику: Россия этой зимой перешла на совершенно новый уровень атак энергосистемы и использует для этого все имеющееся вооружение, что несет гораздо большие повреждения и затрудняет восстановление объектов.

О инвестициях в дроны: 16 января стало известно, что Соединенные Штаты выделили $1,5 миллиарда для развития дроновой индустрии в Украине, поскольку администрация Байдена рассекретила последнюю часть документов о предоставленной Украине военной помощи.

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Третья сила США. История Northrop Grumman - производителя B-2 Spirit, телескопа James Webb и дронов RQ-4 Global Haw

Как преуспел американский производитель военной техники Northrop Grumman и какова его роль в российско-украинской войне?