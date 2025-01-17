В Італії заарештували яхту співкерівника злочинної організації у справі Сенниченка

Правоохоронці Італії у сприянні детективів НАБУ, прокурорів САП та представників поліції Франції, виявили й наклали арешт на яхту одного з керівників злочинної організації у справі ексголови Фонду держмайна України Дмитра Сенниченка.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що йдеться про яхту преміумкласу вартістю 5,5 млн евро.

"В межах роботи спільної слідчої групи італійські правоохоронні органи арештували та вилучили вказане майно", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що раніше в межах діяльності спільної слідчої групи французькими правоохоронцями було арештовано нерухомість підозрюваних у цій справі загальною вартістю 6,5 млн євро, а австрійськими правоохоронцями - елітні автівки та коштовності.

"Вживаються заходи щодо встановлення іншого майна учасників злочинної організації, а також їх розшуку та екстрадиції", - додали у пресслужбі.

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Нагадаємо:

У березні 2023 року НАБУ оголосило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Сенниченком, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів державних підприємств.

У НАБУ вважають, що ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж таким чином він усував конкурентів.

У листопаді НАБУ оновило підозру колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитру Сенниченку – тепер його також підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень.

Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку.

Українські правоохоронці відстежили місце перебування учасника групи Сенниченка за кордоном по IP-адресах входу у додаток "Дія".

НАБУ і САП завершили розслідування у справі очолюваної ексголовою ФДМУ Дмитром Сенниченком злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн.