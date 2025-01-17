РФ перейшла на абсолютно новий рівень атак енергосистеми – глава Міненерго

Росія цієї зими перейшла на абсолютно новий рівень атак енергосистеми й використовує для цього все наявне озброєння, що несе набагато більші пошкодження та ускладнює відновлення об’єктів.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у ВР, пише "Інтерфакс-Україна".

"Те, з чим ми стикнулися в цей опалювальний сезон, - абсолютно новий рівень атак, абсолютно нова зброя. І по факту сьогодні енергетика атакується всіма видами зброї, причому надсучаснішою зброєю, яку має ворог", – сказав він.

РФ масовано використовує для ударів по енергосистемі балістичну зброю і зброю з касетними боєприпасами, що, за його словами, несе набагато більші пошкодження і робить набагато складнішим відновлення.

"Із 1750 різного роду ракет і дронів, які минулого року атакували енергосистему, протягом цього опалювального сезону з 17 листопада 900 прилетіло тільки в цей короткий період", – зазначив Галущенко.

Нагадаємо:

Встановлений тариф на електроенергію діятиме протягом поточного опалювального сезону, планів щодо його збільшення немає, заявив Герман Галущенко 17 січня.