Родичі депутата-втікача Дубневича осіли у Аргентині – ЗМІ

Найближчі родичі Ярослава Дубневича, якого обвинувачують в заволодінні газом на понад два мільярда гривень, осіли в Буенос-Айресі і ймовірно, сам депутат-втікач також знаходиться у Аргентині.

Про це йдеться у публікації NGL.media.

Вищий антикорупційний суд завершив підготовче провадження та призначив до розгляду по суті справу народного депутата Ярослава Дубневича.

Його обвинувачують в організації заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

"Ця справа тягнеться уже майже десять років, проте офіційну підозру Дубневичу висунули лише 10 жовтня 2023 року – через кілька днів після того, як він виїхав з країни", – пише видання.

З того часу він з'являється в суді виключно на екрані відеоконференцзв'язку, ретельно маскуючи під час включень будь-які ознаки, які б могли вказати на його місцеперебування.

Журналісти NGL.media уже більше двох років намагаються відстежити сліди депутата-втікача, використовуючи лише відкриті джерела, але поки встановити точне місцеперебування Дубневича не вдалося.

"Проте з великою долею ймовірності можна стверджувати, що його можна випадково зустріти на вулицях Буенос-Айреса. Принаймні саме там, схоже, вирішили осісти його дружина, донька з зятем і навіть свати", – говориться у повідомленні.

Україна оголосила Дубневича у міжнародний розшук, але насправд його особливо ніхто і не шукає, пише NGL.media.

"І все ж документальних слідів – великих покупок, бізнес-угод, перельотів під власним ім'ям тощо – Ярослав Дубневич намагається уникати", – говориться у публікації.

Дубневич остаточно виїхав з України у жовтні 2023 року, проте досі невідомо коли і як він перетнув український кордон, оскільки його виїзд не зафіксований у жодному з пунктів пропуску. Українські прикордонники навіть провели перевірку, але безрезультатно.

Єдиний слід Дубневич залишив 8 жовтня 2023 року, коли показав свій паспорт під час перетину румуно-угорського кордону. Після того він ще кілька разів скористався застосунком "Дія" з IP-адрес у Нідерландах, Румунії, Польщі та Іспанії.

"Червоного оповіщення", що зобов'язує арештувати підозрюваного у будь-якій країні, у базах Інтерполу нема. За даними САП, Інтерпол опублікував "червоне оповіщення" на Дубневича 3 травня 2024 року, але уже 23 серпня видалив його – без пояснення причин.

"Можна лише припустити, що причиною могла бути, наприклад, заява Дубневича про політичне переслідування або неналежно оформлені документи", – говориться у публікації.

Видання пише, що ключовою особою у цій історії є Роксолана Пиртко – спадкоємиця і власниця основної частини бізнесу, створеного Дубневичем.

"Сьогодні Роксолана та її чоловік Михайло уже громадяни Аргентини. Туди ж, схоже, може переїхати і мама Роксолани, і батьки Михайла. Усе це ми змогли встановити по відкритих джерелах", – говориться у публікації.

Пиртко вивезла з України 2,33 млн євро готівкою і поклала їх на рахунок у словацькому Tatra Bank, пояснивши, що отримала їх від своєї підприємницької діяльності. Проте реальне походження цих грошей викликає сумніви. У грудні 2022 року суддя Вищого антикорупційного суду наклав арешт на її рахунок у Tatra Bank.

У 2023 році Роксолана і Михайло Пиртки інвестували принаймні 240 тис. євро у словацький бізнес і придбали будинок у Братиславі за 600 тис. євро. Проте пожити там їм так і не вдалося – у березні 2024 року словацький суд також наклав арешт на цей будинок .

У 2023 році Роксолана та Михайло Пиртки звернули увагу на Аргентину, обравши Буенос-Айрес, що вважається найкращим містом у регіоні за рівнем життя.

Пиртко народила там дитину, а потім подала документи на отримання громадянства. У запиті на громадянство Роксолана Пиртко позиціонує себе як самозайняту юристку та маркетологиню з доходом близько 2 млн песо щомісяця .

Для отримання громадянства треба скласти присягу на вірність Аргентині. Ця процедура є завершальним етапом натуралізації, який проходить у федеральному суді. У жовтні 2025 року Пиртко зверталась до суду з проханням дозволити складання присяги "якомога швидше протягом поточного року".

Причиною назвала ескалацію воєнних дій в Україні та необхідність організувати переїзд до Аргентини своє матері Наталії Дубневич. Суд пішов їй назустріч і 20 листопада 2025 року Роксолана Пиртко склала присягу, ставши повноцінною громадянкою Аргентини

Чоловік Роксолани, Михайло Пиртко, склав присягу і отримав громадянство Аргентини майже на рік раніше – 21 листопада 2024 року . У документах на громадянство він вказував, що є юристом і консультантом з доходом близько 2,8 млн песо на місяць, говориться у публікації.

Місцем проживання Пиртки вказали квартиру в Пуерто-Мадеро, одному з найбільш престижних і дорогих районів Буенос-Айреса. Проте NGL.media не вдалося підтвердити, що ця квартира їм належить – в місцевих реєстрах нема записів про купівлю ними нерухомості.

"До Буенос-Айреса ймовірно може переїхати і Наталія Дубневич, мама Роксолани і колишня дружина Ярослава Дубневича. Після його арешту у 2019 році, а потім і майна, вони розлучилися у 2020 році, але схоже, що 30 років спільного життя марно не минулися – у січні цього року Наталія Дубневич домоглася скасування арешту на свою частку спільного майна", – говориться у публікації.

Вищий антикорупцйний суд (ВАКС) 13 листопада заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чинному народному депутату України Ярославу Дубневичу, підозрюваному в розкраданні газу на 2,1 млрд гривень.

Раніше НАБУ та САП завершили слідство щодо нардепа Дубневича у справі про розкрадання 2,1 млрд на газі.