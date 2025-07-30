На пункті пропуску із Польщею можливі затримки у русі: які причини

Через ремонтні роботи на пункті пропуску "Будомєж-Грушів" зі сторони Польщі, можливі затримки у русі легкового транспорту.

Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби.

"За інформацією польської сторони, у зв’язку з проведенням дорожніх робіт на території пункту пропуску "Будомєж-Грушів", на вʼїзд в Україну очікується сповільнення пропускних процедур для легкових транспортних засобів", – йдеться у повідомленні.

У Держмитслужбі зазначили, що слідкувати за накопиченням транспорту на кордоні можна на карті від служби.

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