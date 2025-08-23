На Харківщині через бойові дії змінять деякі приміські маршрути

Через відсутність напруги на певній ділянці залізниці у Харківській області, деякі приміські сполучення будуть обмежені.

Про це повідомляє пресслужба приміських сполучень "Укрзалізниці".

"Через відсутність напруги на ділянці Дергачі – Слатине внаслідок бойових дій обмежуємо маршрути низки приміських поїздів Харківщини", – йдеться у повідомленні.

Сьогодні поїзди курсуватимуть з і до станції Дергачі наступним чином:

№6004 Харків - Дергачі (замість Харків – Слатине).

№6005 Дергачі - Харків (замість Слатине - Харків).

Нагадаємо:

