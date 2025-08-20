"Укрзалізниця" призначає 5 додаткових поїздів: маршрути та графік

"Укрзалізниця" призначає 5 додаткових поїздів, які курсуватимуть у різні куточки України.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Додаткові поїзди цієї осені:

№ 249/250 Київ — Львів

• відправлення з Києва та Львова: 27, 28 серпня.

№ 220/219 Київ — Дніпро

• відправлення з Києва та Дніпра: 25, 28, 30, 31 серпня.

№ 159/160 Київ — Трускавець

• Відправлення з Києва та Трускавця: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 вересня та 3, 4, 5 жовтня.

№ 218/217 Чоп — Львів

• Відправлення з Чопа та Львова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 вересня.

Додатковий поїзд № 284/283 Ужгород — Київ

• Курсуватиме через день з 1 вересня і до початку нового графіку руху на 2026 рік.

• Поїзд підв’язаний у Києві під швидкісні поїзди Харківського та Дніпровського напрямків, тож стане в нагоді, якщо з Харкова або Дніпра раптом на потрібну дату не залишилось вільних місць у Західному напрямку.

Нагадаємо:

У другій половині серпня між Києвом та Вінницею і Львовом їздитимуть додаткові поїзди.