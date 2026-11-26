Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник підписав угоду з міністром внутрішніх справ Словаччини Матушем Шутаєм Ештоком про передачу трьох локомотивів для Укрзалізниці.

Про це повідомив міністр з відновлення у своєму Telegram.

За його словами, цьогоріч внаслідок російських атак пошкоджено понад 400 українських локомотивів.

"Щоб зберігати регулярний рух поїздів, нашим залізничникам потрібні і самі локомотиви, і запчастини для ремонту. Тому запропонував словацьким партнерам розглянути можливість передачі додаткових машин та комплектуючих", – написав Калашник.

Також сторони говорили про те, як скоротити час очікування на спільному кордоні. З українського боку вже розпочали реконструкцію пасажирської частини переходу "Ужгород – Вишнє Нємецьке".

Україна та Словаччина завершують роботу над угодою про спільний контроль на кордоні.

"Окремо попросив підтримки для українських міст, які зазнають російських атак. Коли пошкоджено міст або через удари по енергетиці зупиняється електротранспорт, людям усе одно потрібно дістатися на роботу й повернутися додому.

Обговорили зі словацькими партнерами можливість передачі Україні тимчасових мостових конструкцій та автобусів для громад", – додав міністр.

Нагадаємо:

Через російські удари з початку повномасштабної війни Україна втратила 630 локомотивів, майже 400 із них – у 2026 році.

Німеччина передасть Україні два локомотива для європейської колії шириною 1 435 мм, продовжується пошук європейського фінансування для отримання ще 30 локомотивів.