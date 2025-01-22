Кабмін сформував наглядову раду "Лісів України": хто увійшов

Кабінет міністрів затвердив кандидатів на посади членів наглядової ради держкомпанії "Ліси України", до наглядової ради увійшли три незалежні члени та один представник держави.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

На посади незалежних членів наглядової ради погоджено кандидатури Маркіяна Витвицького, Робертса Стрипніекса та Харьюнпяя Янне Рісто Самуеля. Олексія Кучера призначено представником держави.

Маркіян Витвицький раніше працював у Міністерстві природних ресурсів і лісового господарства Канади, є членом Правління Канадсько-української торговельної палати.

Робертс Стрипніекс був головою наглядової ради та генеральним директором державного АТ "Латвійські державні ліси", членом виконавчої ради та аудиторського комітету Європейської асоціації керівників державних лісових господарств. Працював у Міністерстві сільського господарства та Міністерстві лісового господарства Латвійської республіки.

Янне Харьюнпяя працює генеральним директором Східного офісу фінської промисловості. Був членом наглядової ради "Ощадбанк", експертом і консультантом МВФ і Світового банку.

Олексій Кучер очолює Державну регуляторну службу України. Був головою Харківської обласної державної адміністрації, народним депутатом України дев'ятого скликання.

"Робота незалежної наглядової ради підвищить рівень довіри компанії з боку міжнародних партнерів та потенційних інвесторів", - зазначив перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв.

"Ліси України" - один із найбільших лісокористувачів Європи та найбільший лісокористувач України.

Нагадаємо:

Держпідприємство "Ліси України" уклало договір із Міністерством оборони на постачання 65 тис кубометрів круглих лісоматеріалів для будівництва фортифікаційних споруд першої лінії оборони.