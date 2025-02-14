Реформа лісівництва не вирішила всі корупційні ризики – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило, що реформа корпоративного управління у лісовому секторі, зокрема створення у 2023 році ДП "Ліси України", не усунула корупційні ризики.

Про це повідомляє агентство у своєму аналізі корупційних ризиків в лісовому господарстві.

Попри розділення регуляторних та господарських функцій, існує проблема конфлікту інтересів між ДП "Ліси України" та Державним агентством лісових ресурсів України.

"Існуючі механізми та норми досі сприяють появі корупційних ризиків через наявний конфлікт інтересів між цими двома інституціями", - йдеться у дослідженні.

Через адміністративні обмеження та конфлікт інтересів є ризик зловживань у санітарних рубках, які можуть використовуватися як прикриття для вирубки здорових дерев.

"Брак чітко визначених процедур та вимог до визначення хворих лісів дає змогу маніпулювати наявною інформацією, сприяючи тому, що санітарні рубки часто проводяться без належного обґрунтування", - пояснили в агентстві.

Щоб зменшити корупційні ризики, НАЗК рекомендує Міндовкіллю та Держлісагентству:

Внести зміни до постанови Кабміну №555 від 27.07.1995 для уточнення правил проведення санітарних рубок.

Розробити та затвердити єдині вимоги до таксації (оцінки) лісу та відведення ділянок для заготівлі деревини.

Визначити єдиний порядок формування цін на деревину.

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Нагадаємо:

За останні 20 років в українській частині Карпат вирубали майже 10% усього лісового покрову.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило, що введений під час воєнного стану мораторій на перевірки у лісовому секторі сприяв зростанню незаконної вирубки лісів.