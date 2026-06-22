Лісники-злочинці вирубали 13 тисяч дерев на 250 млн грн: прокуратура викрила схему

Прокуратура викрила злочинну мережу, у межах якої здійснювалася незаконна вирубка лісу, підробка документів та продаж деревини, що завдало державі збитків на 248,6 млн грн.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко

У більшості випадків організаторами та учасниками схем були колишні та чинні працівники лісової галузі, зокрема, представники надлісництв держпідприємства "Ліси України", головні лісничі, майстри лісу та керівники агролісогосподарських підприємств.

Також серед фігурантів були посадовці Держгеокадастру, підприємці та інші учасники організованих злочинних груп.

Крім того, участь у схемі брав голова однієї з територіальних громад Тернопільщини. За даними джерел в правоохоронних органах, ним є Дмитро Малик, очільник Білецької громади.

Загальна кількість підозрюваних у справі – 29 осіб.

Одним із прикладів діяльності угрупування стала раніше ліквідована схема легалізації деревини цінних порід.

Організатори фіктивні записи в державній системі обліку намагалися "відмити" близько 19 тисяч кубометрів лісу – близько 10 тисяч незаконно зрубаних дубів, які планували експортувати за кордон під виглядом легально зрубаних.

За 2022–2025 роки ця оборудка охопила понад 100 суб'єктів господарювання, серед яких були й найбільші експортери країни, а загальна сума операцій перевищила 147 млн грн.

Нагадаємо:

У квітні прокуратура Івано-Франківської області хотіла відсудити у ДП "Ліси України" майже 387 млн грн збитків за вирубку дерев в нацпарку "Гуцульщина", відповідні позови подано до господарського суду.

У травні стало відомо, що Колишній заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Зубович призначений операційним директором ДП "Ліси України" та головою комісії з перетворення підприємства в акціонерне товариство.