Новини 1 липня: євро б'є рекорди, ЦПК б'є на сполох через "легалізацію корупції" депутатами

Про що говорили сьогодні?

Про курс євро. Станом на 1 липня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 13 копійок, євро зріс на 20 копійок й встановив новий рекорд.

Про "легалізацію корупції". Верховна Рада розглядає законопроєкт № 13423, що пропонує виключити кримінальну відповідальність за злочини під час виконання оборонних контрактів.

Про Японію. Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити вищі тарифи на японський експорт до США через, як він стверджує, небажання країни купувати рис, вирощений в Америці.

Про держборг США. Сенат США схвалив масштабний бюджетний законопроєкт, відомий як "один великий прекрасний закон".

Про "заробітчан" в Італії. Італія схвалила план із видачі майже 500 000 нових робочих віз громадянам країн за межами ЄС у період з 2026 по 2028 рік.

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