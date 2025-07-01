Італія відкриє майже пів мільйона робочих віз через демографічну кризу

Італія схвалила план із видачі майже 500 000 нових робочих віз громадянам країн за межами ЄС у період з 2026 по 2028 рік.

Про це пише Reuters.

Відповідно до рішення уряду Італії, у 2026 році буде дозволено в’їзд 164 850 працівників з-за меж ЄС. Загалом, до кінця 2028 року Італія планує видати 497 550 нових дозволів на роботу.

Це вже друге масштабне розширення легальної міграції за уряду прем’єр-міністра Джорджії Мелоні. У 2023–2025 роках було видано понад 450 000 дозволів на роботу, що стало найбільшим показником за останні десятиліття.

Нова стратегія уряду передбачає водночас посилення контролю над нелегальною міграцією. За словами міністра внутрішніх справ Маттео П’янтедозі, Італія "рішуче створюватиме легальні канали міграції", аби підтримати ключові сектори економіки, включно з сільським господарством.

Причиною такого кроку стала демографічна криза в країні. У 2024 році смертей в Італії було на 281 000 більше, ніж народжень. Населення країни скоротилося до 58,93 млн. За оцінками експертів, щоб утримати нинішній рівень населення, Італії необхідно прийняти щонайменше 10 млн іммігрантів до 2050 року.