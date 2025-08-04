Топмитника Комара відсторонили від посади після журналістського розслідування

Очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара тимчасово відсторонено від виконання посадових обов'язків.

Про це повідомила Державна митна служба.

Держмитслужба відкрила дисциплінарне провадження щодо Комара.

Сталося це на виконання доручення керівництва держави перевірити факти, які викладені в журналістському розслідуванні "Схем".

Нагадаємо:

У журналістському матеріалі "Схем" (Радіо Свобода) йшлося, що родина Анатолія Комара, який очолює Енергетичну митницю, звела маєток на 70 млн грн в елітному передмісті Києва, його донька навчається в Лондоні, сам він їздить на роботу на престижному Mercedes-Benz.

"Схеми" також встановили зв’язок Анатолія Комара із групою компаній VM Groupe. Цей паливний холдинг офіційно підозрюється у нанесенні двох мільярдів гривень збитків бюджету під час імпорту сировини для пального в Україну - шляхом махінацій з акцизними платежами на митниці.

Після журналістського розслідування прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко доручила Міністерству фінансів, Держмитслужбі, Національному агентству з питань запобігання корупції та правоохоронним органам перевірити факти про голову Енергетичної митниці Анатолія Комара, викладені у "Схемах".