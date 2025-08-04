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Топ-таможенника Комара отстранили от должности после журналистского расследования

Виктор Волокита — 4 августа, 17:02
Топ-таможенника Комара отстранили от должности после журналистского расследования
Анатолій Комар
схеми

Глава Энергетической таможни Анатолий Комар временно отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Гостаможслужба открыла дисциплинарное производство в отношении Комара.

Произошло это во исполнение поручения руководства государства проверить факты, изложенные в журналистском расследовании "Схем".

Напомним:

В журналистском материале "Схем" (Радио Свобода) говорилось, что семья Анатолия Комара, который возглавляет Энергетическую таможню, возвела имение на 70 млн грн в элитном пригороде Киева, его дочь учится в Лондоне, сам он ездит на работу на престижном Mercedes-Benz.

"Схемы" также установили связь Анатолия Комара с группой компаний VM Groupe. Этот топливный холдинг официально подозревается в нанесении двух миллиардов гривен убытков бюджету при импорте сырья для топлива в Украину - путем махинаций с акцизными платежами на таможне.

После журналистского расследования премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила Министерству финансов, Гостаможслужбе, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции и правоохранительным органам проверить факты о главе Энергетической таможни Анатолия Комара, изложенные в "Схемах".

таможня корупція

корупція

Топ-таможенника Комара отстранили от должности после журналистского расследования
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