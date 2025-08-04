Топ-таможенника Комара отстранили от должности после журналистского расследования

Глава Энергетической таможни Анатолий Комар временно отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Гостаможслужба открыла дисциплинарное производство в отношении Комара.

Произошло это во исполнение поручения руководства государства проверить факты, изложенные в журналистском расследовании "Схем".

Напомним:

В журналистском материале "Схем" (Радио Свобода) говорилось, что семья Анатолия Комара, который возглавляет Энергетическую таможню, возвела имение на 70 млн грн в элитном пригороде Киева, его дочь учится в Лондоне, сам он ездит на работу на престижном Mercedes-Benz.

"Схемы" также установили связь Анатолия Комара с группой компаний VM Groupe. Этот топливный холдинг официально подозревается в нанесении двух миллиардов гривен убытков бюджету при импорте сырья для топлива в Украину - путем махинаций с акцизными платежами на таможне.

После журналистского расследования премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила Министерству финансов, Гостаможслужбе, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции и правоохранительным органам проверить факты о главе Энергетической таможни Анатолия Комара, изложенные в "Схемах".