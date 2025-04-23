Коболєв повідомив, що вилучили слідчі ДБР під час обшуку будинку Панаіотіді

Слідчі Державного бюро розслідувань під час обшуків у помешканні екс-заступниці міністра економіки та екс-державної уповноваженої в АМКУ Світлани Панаіотіді вилучили два мобільні телефони та робочий комп'ютер.

Про це повідомив чоловік Панаіотіді, колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Анатолій Коболєв.

За його словами, комп'ютер його дружини містить матеріали з адвокатською таємницею (вона практикуючий адвокат).

Коболєв розповів, що також вилучили два старих електронних пристрої.

Як розповів Кyiv Рost адвокат Панаіотіді Тарас Пошиванюк, кримінальна справа щодо Панаіотіді стосується рішення Антимонопольного комітету, яке було ухвалене у 2015 році.

Ще 2015 року Панаіотіді працювала в Антимонопольному комітеті України (АМКУ), який дозволив зареєстрованій у Швейцарії International Trading Partners AG придбати контрольний пакет акцій російського оператора нафтопроводу.

Йшлося про"Південно-Західне відкрите акціонерне товариство трубопровідного транспорту нафтопродуктів" (м. Самара, РФ).

Нагадаємо:

Державне Бюро Розслідувань провело обшуки у Світлани Панаіотіді, яка обіймала посаду заступника міністра економіки Ігоря Петрашка.