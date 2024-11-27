Кличко назвал дату открытия движения Подольским мостом в Киеве

С 1 декабря разрешат движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования Подольским мостовым переходом через реку Днепр.

Такое решение поддержал Совет обороны Киева, пишет мэр Виталий Кличко.

В частности, проезд будет и вновь построенным тоннелем, соединяющим мостовой переход со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилмассива Троещина.

Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока остается закрытым.

В настоящее время мостовым переходом разрешено ездить только спецтранспорту и пассажирскому автобусу маршрута 111.

Работы по благоустройству и обустройству близлежащей территории, возле нового тоннеля, завершат до конца года.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что после завершения строительства дорог от Русановских садов до улицы Вершигоры и проспекта Шухевича городские власти разрешат движение частного автомобильного транспорта Подольским мостовым переходом.