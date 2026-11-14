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У Запоріжжі повністю перекрили рух транспорту греблею ДніпроГЕС

Артур Крижний — 14 листопада, 10:00
У Запоріжжі повністю перекрили рух транспорту греблею ДніпроГЕС

Українська правда

Зранку 14 листопада у Запоріжжі повністю обмежили рух транпспорту греблею Дніпровської ГЕС.

Джерело: т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін

Пряма мова: "Наразі рух транспорту повністю перекрито в обох напрямках. Для об'їзду користуйтеся Арковим, Вантовим мостами та мостом імені Преображенського".

Деталі: Спочатку Семікін писав, що греблею можна проїхати з правого на лівий берег, однак згодом рух перекрили повністю.

Передісторія:

  • 13 листопада Семікін повідомив, що у Запоріжжі з міркувань безпеки можливі тимчасові перекриття руху мостами та греблею ДніпроГЕС.
інфраструктура
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