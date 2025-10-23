Київрада звернеться до Верховної за фінансуванням – Кличко

Київрада звернеться до Верховної за фінансуванням

23 жовтня Київська міська рада має ухвалити звернення до Верховної Ради щодо збільшення видатків на зміцнення обороноздатності Києва.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко.

Київрада має ухвалити звернення до Верховної Ради на своєму засіданні сьогодні, 23 жовтня.

Кличко зазначив, що йдеться про кошти, які перерозподілили з бюджету столиці до держбюджету.

Кличко зазначив, що столиця стоїть на порозі найскладнішого опалювального сезону та потребує фінансування витрат повʼязаних із його проходженням.

Мер Києва зазначив, що 23 жовтня Київрада ухвалить бюджетні рішення щодо реконструкції системи водовідведення та водопостачання шляхом впровадження альтернативних та/або резервних джерел живлення (додатковими до генераторів, – ЕП).

Він додав, що кошти на це будуть перерозподілені з інших статей витрат.

"Розумію, що складні рішення. Особливо в умовах, коли держава забрала з кошторису Києва "заднім" числом 8 мільярдів гривень, компенсувавши за рахунок киян ще й утримання працівників "Укрзалізниці)", – додав мер.

Кличко додав, що гроші будуть розподілені на:

забезпечення фінансування посиленого захисту інженерно-транспортної, енергетичної інфраструктури, захисних споруд цивільного захисту. Інших обʼєктів, що мають вплив на забезпечення життєдіяльності столиці.

Забезпечення фінансування посиленого захисту військових обʼєктів та майна, обʼєктів і споруд оборонного та спеціального призначення, розташованих у межах міста Києва.

На забезпечення фінансування посилення сил і засобів протиповітряної оборони столиці.

Нагадаємо:

У серпні Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету і забрала 8 мільярдів гривень у бюджету Києва.