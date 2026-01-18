Суд розірвав угоду Київради з фірмою, яка хотіла "перетворити" нежитловий будинок на житловий

Господарський суд Києва визнав незаконним та скасував рішення Київради про передачу ТОВ "П-18" земельної ділянки в оренду для реконструкції нежитлового будинку під житловий в Оболонському районі столиці.

Про це свідчить рішення суду від 16 грудня.

Йдеться про рішення Київради від 23.06.2022, згідно з яким вона передала "П-18" в оренду на 5 років ділянку площею 0,18 га (кадастровий номер 8000000000:78:055:0010) для реконструкції нежитлового будинку під житловий по вул. Пріорській, 18.

За даними прокуратури, будівля, яка має три поверхи, перебуває у занедбаному стані. У приміщенні "майже відсутній дах", а також частково відсутні перекриття між поверхами, фасадні стіни та вікна.

"Інформація з приводу збільшення у 2021 році площі будівлі з 939 кв.м. до 2036 кв.м. не відповідає дійсності, а спірна земельна ділянка фактично надана ТОВ "П-18" для реконструкції напівзруйнованого нежитлового будинку з неіснуючими технічними характеристиками", - свідчать дані прокуратури.

Правоохоронці також вказали, що з 2007 року ділянка перебувала в оренді ТОВ "Будкомплекс". Водночас договір оренди закінчився 22.02.2013 та не поновлювався. Надалі будівля неодноразово перепродувалася, але не оформлювалися правовстановлюючі документи на землю.

Прокуратура вважає, що надання Київрадою ділянки зі зміною виду її цільового призначення із земель громадської забудови на землі житлової забудови без проєкту землеустрою, а також отримання землі компанією "П-18" для містобудівних потреб без аукціону суперечить вимогам земельного законодавства.

Суд зайняв позицію прокуратури, визнав незаконним та скасував рішення про передачу землі в оренду, визнав недійсним договір оренди та скасував рішення про державну реєстрацію земельної ділянки площею 0,18 га.

Бенефіціаром ТОВ "П-18" є Андреюс Трофімовас (Литва).

