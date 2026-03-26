Київ отримав від держави 6 когенераційних установок і докапіталізував "Київтеплоенерго"

Київська міська рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної до комунальної власності Києва обладнання мобільної розподільної генерації тепло- та електроенергії – 6 модульних когенераційних установок.

Таке рішення прийняли сьогодні, 26 березня, на пленарному засіданні Київради, повідомляється на сайті КМДА.

Установки має передати столиці держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Як зазначив депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександр Бродський, це рішення має практичне значення для посилення енергетичної стійкості столиці в умовах воєнного часу.

"Безоплатне прийняття такого обладнання в комунальну власність дає місту додатковий ресурс для забезпечення стабільної роботи систем тепло- та електропостачання", – зазначив Олександр Бродський.

Крім того, Київська міська рада вирішила збільшити статутний капітал "Київтеплоенерго" на 2,7 млрд грн для виконання плану стійкості Києва, пише LIGA.net.

"Ми зараз говоримо про реалізацію другого етапу плану. За першим етапом усі заходи реалізуються", – розповів на засіданні Київради директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Науменко.

За його словами, зараз на рахунках підприємства є гроші лише на забезпечення нормативної діяльності.

"Жодної копійки для реалізації другого додатку плану там не передбачено. Саме тому ми й наполягаємо на тому, що збільшення статутного капіталу потрібне", – сказав він.

Другий пакет плану стійкості Києва передбачає низку заходів загальною вартістю 13 млрд грн. Серед них – відновлення теплопостачання двома теплоелектроцентралями Київтеплоенерго, розвиток когенерації тощо.

Модульна когенераційна установка — це компактна енергетична система, яка одночасно виробляє електричну та теплову енергію з одного джерела палива (зазвичай природного газу).

