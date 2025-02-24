В Киеве частично снимут ограничение движения по Южному мосту
Киевские власти, после консультаций с военными, частично снимут ограничения на движение транспорта по Южному мосту - будет разрешено движение с левого на правый берег.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"После консультаций с военными, есть возможность частично снять ограничения. А именно - разрешить движение транспорта с левого на правый берег. Движение с правого берега пока останется без изменений. Такие предварительные договоренности", - рассказал Кличко.
Он отметил, что еще нужны дополнительные решения военных, с которыми продолжаются консультации, после этого потребуется решение Совета обороны города.
Напомним:
Южный мост был перекрыт на неопределенный срок в марте 2022 года во время обороны Киева. Проезд по Южному мосту разрешен только военному транспорту, транспорту экстренных и аварийных служб, общественному транспорту, транзитным грузовикам, а также транспорту со специальным пропуском.