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В Киеве частично снимут ограничение движения по Южному мосту

Виктор Волокита — 24 февраля, 15:27
В Киеве частично снимут ограничение движения по Южному мосту
КМДА

Киевские власти, после консультаций с военными, частично снимут ограничения на движение транспорта по Южному мосту - будет разрешено движение с левого на правый берег.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"После консультаций с военными, есть возможность частично снять ограничения. А именно - разрешить движение транспорта с левого на правый берег. Движение с правого берега пока останется без изменений. Такие предварительные договоренности", - рассказал Кличко.

Он отметил, что еще нужны дополнительные решения военных, с которыми продолжаются консультации, после этого потребуется решение Совета обороны города.

Напомним:

Южный мост был перекрыт на неопределенный срок в марте 2022 года во время обороны Киева. Проезд по Южному мосту разрешен только военному транспорту, транспорту экстренных и аварийных служб, общественному транспорту, транзитным грузовикам, а также транспорту со специальным пропуском.

Киев Кличко

Кличко

В Киеве частично снимут ограничение движения по Южному мосту
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