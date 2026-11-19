Поїзди київського метро на "червоній" лінії тимчасово рухатимуться від станції Академмістечко до Театральної і Арсенальної до Академмістечка.

Про це інформує "Київський метрополітен", а також Київська міська державна адміністрація.

Рух поїздів "червоною" лінією здійснюється у напрямку центру – від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна", у напрямку виїзду з міста – від ст. "Арсенальна" до ст. "Академмістечко", говориться у повідомленні.

"Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті", – додали у КМДА.

"Київський метрополітен" також зазначає, що під час тривалої повітряної тривоги станції метро працюють і як укриття. Кількість людей на платформах може швидко зростати, тому заради безпеки пасажирів метрополітен може тимчасово змінювати організацію руху поїздів.

О 16:39 з'явилося повідомлення, що рух поїздів метро на "червоній" лінії відновлено у звичайному режимі.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 19 листопада після російського удару по Києву в Подільському та Деснянському районах загорілися дві триповерхівки, а в Голосіївському зайнявся автомобіль на парковці медзакладу ДСНС.