Кабмін перерозподілив 400 мільйонів: вони підуть на підтримку вітчизняних товарів

Кабінет міністрів перерозподілив 393,8 млн грн бюджетних коштів для підтримки внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Спеціально, уряд зменшив видатки розвитку за програмою створення індустріальних парків на 312,1 млн грн та за програмою компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення на 81,7 млн грн.

Ці гроші спрямують на збільшення обсягу видатків споживання за програмою "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги".

Нардеп Железняк пояснював, що в рамках цієї програми українцям нараховують Національний кешбек і 1000 грн зимової підтримки..

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів України змінив порядок використання коштів, передбачених для підтримки фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції. Отримувачі державної підтримки, яким не було виплачено бюджетні кошти у 2024 році, зможуть отримати їх у 2025 році.