Кабмін переніс виплату держпідтримки аграріям, які не отримали її цього року

Кабінет Міністрів України змінив порядок використання коштів, передбачених для підтримки фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише "Інтерфакс-Україна"

Згідно з повідомленням, одержувачі державної підтримки, яким не було виплачено бюджетні кошти 2024 року, зможуть отримати їх 2025 року.

Кабмін також збільшив термін подання заявок на отримання бюджетних коштів у Державному аграрному реєстрі.

Нагадаємо:

25 червня 2024 року Держаний аграрний реєстр (ДАР) розпочав прийом заявок від аграріїв на бюджетну субсидію у розмірі 4 тисяч грн на 1 га оброблюваних угідь.