Кабмін має знайти нові джерела міжнародної допомоги: Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про подальшу реалізацію програм підтримки українців на основі гарантування економічної стійкості держави та посилення заходів очищення фінансової системи України".

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що у рішенні РНБО вказано, що Кабінет міністрів має у місячний термін проаналізувати ситуацію щодо стану надання міжнародної допомоги Україні та напрацювати пропозиції щодо залучення додаткових джерел допомоги під час проведення чергового засідання Керівного комітету Української платформи донорів.

Крім того, Кабмін має ужити додаткових заходів для забезпечення фінансування в повному обсязі видатків на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, а також ужити невідкладні заходи, спрямовані на реалізацію політики імпортозаміщення та посилення підтримки національного товаровиробника.

Також, РНБО доручила Кабміну удосконалити критерії для визначення оборонних компаній як критично важливих. Це стосується підприємств, які Міністерство оборони уповноважило виконувати функції державного замовника у сфері оборони, займатися оборонними закупівлями та укладати державні контракти.

Крім того, має з’явитися можливість бронювання працівників теплокомпаній, водоканалів і підприємств, що займаються управлінням побутовими відходами. Вони зможуть зарезервувати до 75% військовозобов’язаних співробітників.

Також уряд спільно з правоохоронними органами протягом трьох місяців має перевірити активи фізичних і юридичних осіб, які підпадають під санкції у вигляді блокування активів. Це потрібно для виявлення можливого впливу таких осіб або їхніх партнерів на ці активи та вжиття заходів протидії.

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