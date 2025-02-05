Кабмин должен найти новые источники международной помощи: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О дальнейшей реализации программ поддержки украинцев на основе обеспечения экономической устойчивости государства и усиления мер очистки финансовой системы Украины".

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в решении СНБО указано, что Кабинет министров должен в месячный срок проанализировать ситуацию относительно состояния предоставления международной помощи Украине и наработать предложения по привлечению дополнительных источников помощи во время проведения очередного заседания Руководящего комитета Украинской платформы доноров.

Кроме того, Кабмин должен принять дополнительные меры для обеспечения финансирования в полном объеме расходов на образование, здравоохранение, социальную защиту, а также принять неотложные меры, направленные на реализацию политики импортозамещения и усиление поддержки национального товаропроизводителя.

Также, СНБО поручил Кабмину усовершенствовать критерии для определения оборонных компаний как критически важных. Это касается предприятий, которые Министерство обороны уполномочило выполнять функции государственного заказчика в сфере обороны, заниматься оборонными закупками и заключать государственные контракты.

Кроме того, должна появиться возможность бронирования работников теплокомпаний, водоканалов и предприятий, занимающихся управлением бытовыми отходами. Они смогут зарезервировать до 75% военнообязанных сотрудников.

Также правительство совместно с правоохранительными органами в течение трех месяцев должно проверить активы физических и юридических лиц, которые подпадают под санкции в виде блокировки активов. Это нужно для выявления возможного влияния таких лиц или их партнеров на эти активы и принятия мер противодействия.

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Напомним:

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Миллиардер Илон Маск, возглавляющий инициативу президента США Дональда Трампа по уменьшению федерального правительства, сообщил, что продолжается работа над закрытием Агентства США по международному развитию (USAID).

Сайт Агентства США по международному развитию, занимающегося невоенной помощью другим странам, прекратил работу 1 февраля.