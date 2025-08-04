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Уряд сформував комісію та почав процес відбору нового очільника митниці

Альона Кириченко — 4 серпня, 12:00
Уряд сформував комісію та почав процес відбору нового очільника митниці
Getty Images

4 серпня уряд почав процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби України.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, до складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів.

Від України:

Андрій Єрашов — керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);

Дмитро Олійник — голова Ради Федерації роботодавців України;

Олег Тимків — директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма "Моор Стівенс".

Від міжнародних партнерів:

Арунас Адоменас — митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;

Девід Бернстайн — експерт з питань врядування та інституційних реформ;

Куніо Мікурія — міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.

Також, як повідомила Свириденко, уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці.

"Це один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року. Реформована митниця має встановити рівні правила для всіх учасників економіки та стати джерелом стабільних надходжень до державного бюджету", – зазначила вона.

Нагадаємо:

1 серпня прем'єр-міністр Юлія Свириденко доручила міністру фінансів Сергію Марченку винести на розгляд наступного засідання уряду рішення щодо формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці.

Свириденко митниця

митниця

Уряд сформував комісію та почав процес відбору нового очільника митниці
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