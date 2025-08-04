Уряд сформував комісію та почав процес відбору нового очільника митниці
4 серпня уряд почав процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби України.
Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
За її словами, до складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів.
Від України:
Андрій Єрашов — керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);
Дмитро Олійник — голова Ради Федерації роботодавців України;
Олег Тимків — директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма "Моор Стівенс".
Від міжнародних партнерів:
Арунас Адоменас — митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;
Девід Бернстайн — експерт з питань врядування та інституційних реформ;
Куніо Мікурія — міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.
Також, як повідомила Свириденко, уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці.
"Це один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року. Реформована митниця має встановити рівні правила для всіх учасників економіки та стати джерелом стабільних надходжень до державного бюджету", – зазначила вона.
Нагадаємо:
1 серпня прем'єр-міністр Юлія Свириденко доручила міністру фінансів Сергію Марченку винести на розгляд наступного засідання уряду рішення щодо формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці.