Правительство сформировало комиссию и начало процесс отбора нового главы таможни
4 августа правительство начало процесс открытого конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы Украины.
Об этом сообщилапремьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам,в состав конкурсной комиссии вошли представители украинского бизнеса и международные эксперты по антикоррупционному и таможенному направлениям.
От Украины:
Андрей Ерашов - руководитель аналитического центра Союза украинских предпринимателей (СУП);
Дмитрий Олейник - председатель Совета Федерации работодателей Украины;
Олег Тымкив - директор по развитию бизнеса, аудиторская фирма "Моор Стивенс".
От международных партнеров:
Арунас Адоменас - таможенный атташе Литвы при ЕС, эксперт по таможенной политике и международному сотрудничеству;
Дэвид Бернстайн - эксперт по вопросам управления и институциональных реформ;
Кунио Микурия - международный эксперт по таможенной политике, содействие торговле и организационного лидерства.
Также, как сообщила Свириденко, правительство утвердило среднесрочный план мероприятий по реализации реформы таможни.
"Это одно из ключевых направлений в Национальной стратегии доходов до 2030 года. Реформированная таможня должна установить равные правила для всех участников экономики и стать источником стабильных поступлений в государственный бюджет", - отметила она.
Напомним:
1 августапремьер-министр Юлия Свириденко поручила министру финансов Сергею Марченко вынести на рассмотрение следующего заседания правительства решение о формировании конкурсной комиссии для отбора руководителя таможни.