Правительство сформировало комиссию и начало процесс отбора нового главы таможни

4 августа правительство начало процесс открытого конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы Украины.

Об этом сообщилапремьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам,в состав конкурсной комиссии вошли представители украинского бизнеса и международные эксперты по антикоррупционному и таможенному направлениям.

От Украины:

Андрей Ерашов - руководитель аналитического центра Союза украинских предпринимателей (СУП);

Дмитрий Олейник - председатель Совета Федерации работодателей Украины;

Олег Тымкив - директор по развитию бизнеса, аудиторская фирма "Моор Стивенс".

От международных партнеров:

Арунас Адоменас - таможенный атташе Литвы при ЕС, эксперт по таможенной политике и международному сотрудничеству;

Дэвид Бернстайн - эксперт по вопросам управления и институциональных реформ;

Кунио Микурия - международный эксперт по таможенной политике, содействие торговле и организационного лидерства.

Также, как сообщила Свириденко, правительство утвердило среднесрочный план мероприятий по реализации реформы таможни.

"Это одно из ключевых направлений в Национальной стратегии доходов до 2030 года. Реформированная таможня должна установить равные правила для всех участников экономики и стать источником стабильных поступлений в государственный бюджет", - отметила она.

Напомним:

1 августапремьер-министр Юлия Свириденко поручила министру финансов Сергею Марченко вынести на рассмотрение следующего заседания правительства решение о формировании конкурсной комиссии для отбора руководителя таможни.