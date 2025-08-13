Аварійна ситуація на "синій" гілці метро: ще один посадовець КМДА отримав підозру

Київська міська прокуратура повідомила про підозру у службовій недбалості, що призвела до зупинки частини "синьої" гілки столичного метро, заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, фігурант - заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури - Валентин Кульбако.

Як встановило слідство, на початку грудня 2023 року у зв’язку із затопленням тунелю між станціями "Деміївська" - "Либідська" та потенційною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, рух поїздів на ділянці між станціями "Либідська" - "Теремки" зупинили.

В той час КМДА ухвалила рішення організувати перевезення пасажирів автобусами, які дублюватимуть маршрут зачинених станцій метрополітену.

Закриття станцій метрополітену, внаслідок чого було недоотримано прибутки від перевезення пасажирів, та організація дублюючих маршрутів наземного транспорту коштували бюджету столиці 164 млн гривень. Саме на таку суму спричинено збитки столичній громаді.

Встановлено, що підозрюваний не контролював роботу КП "Київський метрополітен" з питань, що віднесені до компетенції управління, а також не брав участі в організації робіт з усунення наслідків надзвичайних ситуацій, що згодом і призвело до тимчасового закриття станцій метрополітену.

Раніше підозри у службовій недбалості, що призвела до тимчасової зупинки роботи кількох станцій метрополітену, отримали четверо посадовців метрополітену: колишній керівник КП "Київський метрополітен"; директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА; начальник служби колії, тунельних споруд і будівель; головний інженер метрополітену.

Нагадаємо:

8 грудня 2023 року довелося терміново зупинити рух на ділянці між станціями "Теремки" – "Деміївська" у Києві через аварійну ситуацію. За словами мера Києва Віталія Кличка, це сталося через недотримання технологій будівництва 15 років тому.

20 грудня 2023 року директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявив, що критичної транспортної ситуації на станціях Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену немає, руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" вдалося запобігти.

Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський 15 березня 2024 року після розслідування журналістів написав заяву на звільнення.

У червні 2024 року Брагінського оголосили в розшук.

В липні 2025 року прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору.