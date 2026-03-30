В київському метро тунель між станціями "Тараса Шевченка" та "Почайна" відремонтують за майже 2 мільярди
Кошторисна вартість капітального ремонту тунелю між станціями "Тараса Шевченка" та "Почайна" в київському метро становить 1,84 млрд грн.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Йдеться, що проєкт капітального ремонту передбачає комплекс інженерних заходів, зокрема:
- укріплення ґрунтів;
- ремонт конструкцій тунелю та елементів верхньої будови колії;
- встановлення сучасних систем моніторингу технічного стану споруди.
Частину робіт планують виконувати з поверхні землі шляхом розроблення котловану. Це також передбачатиме перенесення та перекладання інженерних мереж, зазначили в КМДА.
Зазначається, що наразі опрацьовують два можливі варіанти проведення ремонту. Перший – без змін у русі поїздів, із розкриттям котловану, зняттям навантаження та поверненням споруди до проєктних параметрів.
Другий – із можливою тимчасовою зміною в організації руху поїздів, зокрема зі збільшенням тривалості нічного "вікна" та коригуванням графіку у вихідні дні.
Наразі триває підготовка документації для проведення процедури закупівлі робіт.
