В київському метро тунель між станціями "Тараса Шевченка" та "Почайна" відремонтують за майже 2 мільярди

Альона Кириченко — 30 березня, 17:45
Getty Images

Кошторисна вартість капітального ремонту тунелю між станціями "Тараса Шевченка" та "Почайна" в київському метро становить 1,84 млрд грн.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Йдеться, що проєкт капітального ремонту передбачає комплекс інженерних заходів, зокрема:

  • укріплення ґрунтів;
  • ремонт конструкцій тунелю та елементів верхньої будови колії;
  • встановлення сучасних систем моніторингу технічного стану споруди.

Частину робіт планують виконувати з поверхні землі шляхом розроблення котловану. Це також передбачатиме перенесення та перекладання інженерних мереж, зазначили в КМДА.

Зазначається, що наразі опрацьовують два можливі варіанти проведення ремонту. Перший – без змін у русі поїздів, із розкриттям котловану, зняттям навантаження та поверненням споруди до проєктних параметрів.

Другий – із можливою тимчасовою зміною в організації руху поїздів, зокрема зі збільшенням тривалості нічного "вікна" та коригуванням графіку у вихідні дні.

Наразі триває підготовка документації для проведення процедури закупівлі робіт.

