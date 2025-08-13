Аварийная ситуация на "синей" ветке метро: еще один чиновник КГГА получил подозрение

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности, которая привела к остановке части "синей" ветки столичного метро, заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По данным источников УП в правоохранительных органах, фигурант - заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры - Валентин Кульбако.

Как установило следствие, в начале декабря 2023 года в связи с затоплением тоннеля между станциями "Демеевская" - "Лыбедская" и потенциальной угрозой возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, движение поездов на участке между станциями "Лыбедская" - "Теремки" остановили.

В то время КГГА приняла решение организовать перевозку пассажиров автобусами, которые будут дублировать маршрут закрытых станций метрополитена.

Закрытие станций метрополитена, в результате чего были недополучены доходы от перевозки пассажиров, и организация дублирующих маршрутов наземного транспорта стоили бюджету столицы 164 млн гривен. Именно на такую сумму нанесен ущерб столичной общине.

Установлено, что подозреваемый не контролировал работу КП "Киевский метрополитен" по вопросам, отнесенным к компетенции управления, а также не участвовал в организации работ по устранению последствий чрезвычайных ситуаций, что впоследствии и привело к временному закрытию станций метрополитена.

Ранее подозрения в служебной халатности, которая привела к временной остановке работы нескольких станций метрополитена, получили четверо должностных лиц метрополитена: бывший руководитель КП "Киевский метрополитен"; директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА; начальник службы пути, тоннельных сооружений и зданий; главный инженер метрополитена.

Напомним:

8 декабря 2023 года пришлось срочно остановить движение на участке между станциями "Теремки" - "Демеевская" в Киеве из-за аварийной ситуации. По словам мэра Киева Виталия Кличко, это произошло из-за несоблюдения технологий строительства 15 лет назад.

20 декабря 2023 года директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор заявил, что критической транспортной ситуации на станциях Оболонско-Теремковской линии метрополитена нет, разрушение перегона между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" удалось предотвратить.

Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский 15 марта 2024 года после расследования журналистов написал заявление на увольнение.

В июне 2024 года Брагинского объявили в розыск.

В июле 2025 года прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслану Кандибору.