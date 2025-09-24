Поширював порно в Telegram: мешканцю Хмельницького дали 3 роки та заборонили навчати дітей

Хмельницький міськрайонний суд засудив мешканця міста до 3 років позбавлення волі та заборонив йому протягом двох років займатися діяльністю з організації дозвілля та навчання дітей за те, що він поширював порно у Telegram.

Про це йдеться у рішенні суду від 22 вересня 2025 року.

Як йдеться у матеріалах справи, з грудня 2024 року мешканець Хмельницького, "всупереч моральним засадам суспільства в частині заборони виготовлення та поширення серед населення продукції порнографічного характеру, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння діючи умисно" поширював відео та фото порнографічного характеру в особистих повідомленнях у Telegram.

Як вдалося зафіксувати правоохоронцям, з грудня 2024 року по кінець квітня 2025 року чоловік надіслав порно 26 особам. При цьому, як йдеться у рішенні суду, звідки саме обвинувачений отримав контент, який пересилав у Telegram, встановити не вдалося.

Суд звинуватив чоловіка у поширенні порно за частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Водночас обвинувачений визнав свою провину та пішов на угоду зі слідством, в межах якої йому присудили 3 роки позбавлення волі з 2 роками випробувального терміну.

Крім цього суд заборонив чоловіку протягом двох років займатися діяльністю, пов`язаною з навчанням, вихованням та проведенням дозвілля дітей. Також обвинуваченого зобов'язали компенсувати державі 5348,4 грн на проведення експертиз надісланих ним порнографічних файлів.

