Переслав порно на Facebook Держспецзв'язку: військовому дали 2 роки

Хустський районний суд Закарпатської області визнав винним військовослужбовця у поширенні порно після того, як він надіслав зображення порнографічного характеру на офіційну сторінку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації у Facebook.

Про це йдеться у вироку суду від 10 вересня 2025 року.

Так, суд встановив, що військовослужбовець у невстановленому місці та невстановлений час, але не пізніше 16 жовтня 2023 року звантажив на свій телефон зображення порнографічного характеру, яке "находиться в явному протиріччі з існуючими в суспільстві традиціями інтимного спілкування людей, яка здатна призвести до деформації моральних уявлень і понять про сексуальні відносини між людьми, ображає честь і гідність людини, спонукає негідні інстинкти".

Згодом, він надсилав це зображення у різних месенджерах. Зокрема, 16 та 25 жовтня 2023 року він надіслав його користувачам месенджера Viber, а 20, 30 листопада та 7 грудня 2023 року – через месенджер Facebook на офіційну сторінку Держспецзв'язку.

" Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 КК України - зберігання зображень порнографічного характеру з метою розповсюдження та розповсюдження зображень, які містять порнографічні характери, вчинено повторно ", – резюмує суд.

Як йдеться у рішенні, обвинувачений військовослужбовець покаявся у скоєному та пояснив свої дії тим, що "перебував у емоційному стані та не усвідомлював, що діяння є караним".

Хустський суд визнав військового винним та присудив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання, якщо він протягом 2 років іспитового строку не вчинить повторного правопорушення.

Також суд заборонив військовому займатися діяльністю, яка пов`язана з поширенням інформації будь-якого характеру на вебресурсах, строком на три роки. Крім цього, суд стягнув з нього 4543,68 грн компенсації за проведення "мистецькознавчих експертиз" порнографічних зображень, та конфіскував у нього телефон.

