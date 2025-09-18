Конфіскація телефону та 17 тисяч штрафу: жінку покарали за порнографічне фото у Telegram

Путивльський районний суд Сумської області ухвалив рішення стягнути з жінки 17 тис. грн штрафу та конфіскувати її телефон за те, що вона надіслала порнографічне фото в особистому повідомленні через Telegram.

Про це йдеться у рішенні суду від 11 вересня 2025 року.

Так, суд встановив, що 19 квітня о 20:30 обвинувачена, "посягаючи на основні принципи суспільної моралі у сфері статевих стосунків", виготовила фотографію жіночих статевих органів, яку зберегла на пам'ять свого мобільного телефону для подальшого поширення.

При цьому, в обґрунтуванні обвинувачення суд послався на статтю закону "Про захист суспільної моралі", який вже втратив чинність.

За визначенням суду, зміст світлини "знаходиться в явному протиріччі з існуючими в суспільстві традиціями інтимного спілкування людей, яка здатна призвести до деформації моральних уявлень і понять про сексуальні відносини між людьми, ображає честь і гідність людини, спонукає негідні інстинкти, нехтуючи моральними засадами суспільства".

19 квітня 2025 року о 20:33 обвинувачена надіслала виготовлене фото у месенджері Telegram користувачу, підписаному як "Michаel", отримавши за це від нього 995 гривень.

"Фотографія жіночих статевих органів з назвою з назвою WathatsApp Image згідно висновку судово-мистецтвознавчої експертизи № 3283/25 від 27.05.2025 відноситься до творів порнографічного характеру", – йдеться у рішенні суду.

Дії жінки суд кваліфікував за частиною 1 статті 301 Кримінального кодексу (карається або обмеженням волі чи пробаційним терміном на строк до 3 років, або штрафом).

Водночас обвинувачена визнала свою провину та уклала угоду зі слідством, на підставі якої суд призначив їй покарання у формі штрафу розміром 1 тисяча неоподатковуваних мінімумів (17 тис. грн). При цьому суд вирішив безоплатно вилучити у власність держави її телефон, за допомогою якого вона й зробила світлину.

Напередодні суд на Закарпатті визнав винним військовослужбовця у поширенні порно після того, як він надіслав зображення порнографічного характеру на офіційну сторінку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації у Facebook.

Також повідомлялося, що харківська поліція заплатила 62,99 долара на контрольну закупівлю порнографічного контенту у дівчини на одній зі стримінгових (вебкам) платформ.