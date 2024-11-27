Графіки відключення світла для населення у четвер діятимуть протягом 11 годин

У четвер 28 листопада графіки відключення світла для побутових споживачів будуть застосовувати з 7:00 до 20:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що час застосування та обсяг обмежень будуть такими:

Для побутових споживачів 8:00 – 19:00 – одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу 7:00 – 20:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись, додали в енергокомпанії.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла