Кабмін звільнив голову Державіаслужби після дисциплінарного провадження

Віктор Волокіта — 14 листопада, 12:10
Олександр Більчук
Укрінформ

Кабінет міністрів 13 листопада звільнив Олександра Більчука з посади голови Державної авіаційної служби.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тимчасово виконувати обов'язки голови Державіаслужби буде Данііл Меньшиков, який обіймає посаду заступника голови служби з питань цифровізації.

У серпні Більчука відсторонили від посади, а комісії з питань вищого корпусу держслужби доручили здійснити дисциплінарне провадження.

Перед цим у медіа з'явилася інформація, що Державіаслужба передала технічний супровід та ремонт українських вертольотів Мі-8 приватній іноземній компанії з ОАЕ, AAL Group Ltd, яка може бути пов'язана з оборонно-промисловим комплексом РФ.

Нагадаємо:

Олександр Більчук очолював Державіаслужбу з 2016 року.

